Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у п’ятницю.
"Вчора до адміністративного суду подав позов. Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", - сказав Горбатюк.
Також він додав, що наступного понеділка звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. У своєму звільненні Горбатюк вбачає порушення генпрокурором трудового законодавства та незаконне втручання у роботу слідчого.