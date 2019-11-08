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08.11.19 20:25

Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк подав позов до Адміністративного суду щодо його звільнення генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у п’ятницю.

"Вчора до адміністративного суду подав позов. Очікую якнайшвидшого розгляду, щоби окружний адміністративний суд показав суспільству свою об'єктивність", - сказав Горбатюк.

Також він додав, що наступного понеділка звернеться до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин з боку генерального прокурора Рябошапки. У своєму звільненні Горбатюк вбачає порушення генпрокурором трудового законодавства та незаконне втручання у роботу слідчого.

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