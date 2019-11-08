Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським, про яку "ніхто не знає"

Про це він заявив у п'ятницю під час спілкування з журналістами перед відльотом до Атланти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми добре поспілкувалися з президентом України (25 липня. - Ред.). Розмова була ідеальною. У мене була й інша розмова, про яку ніхто не знав, і я розумію, що вони (демократи в Конгресі США. - Ред.) теж захочуть, щоб її оприлюднили", - зазначив глава Білого дому.

При цьому він уточнив, що спілкувався із Зеленським до 25 липня, очевидно, коли вітав його з обранням на посаду президента.

Читайте також: Джуліані кілька місяців вів проти посла Йованович кампанію, сповнену брехливої ​​інформації, - співробітник Держдепу Кент

"Якщо вони (демократи. - Ред.) захочуть, я їм віддам (стенограму розмови. - Ред.) ... Я не бачу жодних проблем", - зазначив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Йованович свідчитиме на відкритих слуханнях у рамках процедури імпічменту Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.