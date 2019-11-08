Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.11.19 20:58

Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну 01

"У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви", – зазначив Глава держави під час зустрічі.

Зеленський додав, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зокрема, він розповів про проект "Держава у смартфоні" та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт.

Також, на думку Володимира Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.

Зеленський обговорив із засновником компанії Alibaba Ма інвестиції в Україну 02

Так, упродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens. Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100