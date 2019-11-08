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08.11.19 20:55

У Верховній Раді зареєстровано два проєкти Трудового кодексу

Обидва проєкти парламент отримав у п'ятницю, 8 листопада. Їхні тексти на сайті ВР поки відсутні.

У Верховній Раді зареєстровано два проєкти Трудового кодексу

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт Трудового кодексу №2410, а також альтернативний йому проєкт №2410-1 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 8 листопада. Тексти проєктів на сайті парламенту поки відсутні.

Авторами основного проєкту Трудового кодексу №2410 є народні депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, Сергій Ларін, Віталій Борт, Олександр Качний, Юрій Солод та Володимир Кальцев. Автори альтернативного проєкту №2410-1 - члени фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Вадим Івченко, Михайло Цимбалюк та позафракційний депутат Сергій Шахов.

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Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що через кілька місяців в Україні з'явиться новий Трудовий кодекс.

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