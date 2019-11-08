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08.11.19 21:57

У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками УСБУ в Запорізькій області і під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано близько 240 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1, ч.1 і ч.2 ст.364 КК України встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та м.Києва незаконні послуги з мінімізації податків, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації коштів.

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Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку суб'єктів господарювання, на рахунки яких компанії реального сектора економіки перераховували кошти нібито за отримані послуги чи реалізовані товари. Згадані кошти поверталися замовникам готівкою за мінусом 12-14% від проконвертованої суми.

У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн 02

Загальна сума коштів, проконвертованих упродовж 2018 - 2019 рр. становить близько 240 млн грн.

У Запорізькій області податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 240 млн грн 03

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні "конвертаційного центру" і за адресами проживання учасників незаконної схеми, вилучено 675,4 тис. грн і 15 тис. євро неврахованої готівки, печатки підконтрольних підприємств і їх фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації, що містять докази злочинної діяльності.

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