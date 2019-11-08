Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.11.19 21:18

Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови СБУ Владислава Бухарєва з військової служби в запас.

Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Відповідний указ №833/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Бухарєва Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - свідчить текст указу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100