Бухарєва звільнено з військової служби, - указ Зеленського

Відповідний указ №833/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Бухарєва Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - свідчить текст указу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

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