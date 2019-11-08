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08.11.19 22:12

Суд заарештував "Святошинського стрільця", який поранив сусіда

Святошинський районний суд Києва 8 листопада обрав запобіжний захід "Святошинському стрільцю" Олексію Берестецькому, який вистрілив у сусіда з карабіна під час сварки на сходовому майданчику.

Суд заарештував "Святошинського стрільця", який поранив сусіда

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Його заарештовано на 60 діб без права виходу під заставу.

Інцидент, через який чоловіка заарештували, стався увечері 6 листопада в будинку №2а на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі Києва.

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Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив два постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку. Постраждалого госпіталізували.

Стрільцю повідомили про підозру у замаху на вбивство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.

Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, що отримав вогнепальне поранення.

Зараз правопорушникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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