Податкова міліція зупинила діяльність трьох нелегальних АЗС на Миколаївщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" були встановлені три АЗС, які працювали на території регіону без відповідних дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 5,8 тис. літрів бензину, понад 8,4 тис. літрів дизельного пального і 16,8 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис. грн, а також обладнання АЗС вартістю понад 1,2 млн грн.

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Проти правопорушників складено протоколи за ч. 1 ст. 164 КУпАП.