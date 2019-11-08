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08.11.19 22:28

За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні за останню добу зафіксували більше випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і менше - в Луганській області.

За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Порівняно з попереднім звітним періодом, СММ ОБСЄ зафіксувала більше порушень припинення вогню в Донецькій області і менше - в Луганській області", - сказано в щоденному звіті спостерігачів.

Також у місії повідомили про поранення хлопчика внаслідок розриву світлошумової гранати в Іловайську, що перебуває під контролем незаконних збройних формувань.

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"Місія продовжила спостерігати за розмінуванням у районі розведення в Золотому. В районі розведення в Станиці Луганській місія продовжила спостерігати за будівельними роботами на зруйнованій ділянці моста", - наголошується в документі.

СММ ОБСЄ запевнила, що продовжила спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню, щоб полегшити функціонування і ремонт критично важливої цивільної інфраструктури, зокрема водогонів і ліній електропередач у непідконтрольних уряду районах Луганської області. Також учасники місії звернули увагу на обмеження їм доступу до контрольно-пропускного пункту поблизу Верхньошироківського, який не контролюється урядом України.

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