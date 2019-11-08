Окупаційна влада Криму затримала дисидентку Айше Сеітмуратову

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Сеітмуратову затримали на КПВВ "Чаплинка", розташованому на адмінмежі між материковою частиною України й окупованим Кримом.

"Щойно стало відомо, що російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеітмуратову, кримську татарку, радянську дисидентку, журналістку, історика, ветерана кримськотатарського національного руху", - написав Чубаров у фейсбуці.

Він зазначив, що Сеітмуратова з 1978 року, коли її вигнали з СРСР, має громадянство США.

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Сеітмуратова постійно проживає в Криму.

У Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку із затриманою і надання їй допомоги.