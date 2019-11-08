Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Про це йдеться у стенограмі свідчень директора з питань Європи Ради національної безпеки США Александра Віндмана, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Александр Віндман прямо вказує на виконувача обов’язків глави адміністрації Трампа Міка Малвені. Останній, за його словами, зробив усе, щоб поставити зустріч Трампа й Зеленського в залежність від розслідування українськими правоохоронцями діяльності компанії Burisma.

Також Віндман вказує, що Зеленський у розмові з Трампом 25 липня (на якій той був присутній) згадав назву компанії Burisma, що не було включено в стенограму дзвінка. Це вказує, на думку полковника, на те, що президента України "готували до дзвінка заздалегідь".

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За словами Віндмана, про затримку американської військової допомоги Україні він дізнався ще до 3 липня. В цей час з офісу глави адміністрації Трампа надійшло розпорядження перевірити, чи відповідає допомога "пріоритетам адміністрації".

Українські дипломати, стверджує Віндман, знали про затримку допомоги з середини липня. У ЗМІ інформація про затримку допомоги з’явилася лише 28 серпня.

Александр Віндман дав свої свідчення перед Конгресом 29 жовтня. Він вказав конгресменам на розбіжності між стенограмою розмови Трампа й Зеленського 25 липня та реальним змістом сказаного.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.