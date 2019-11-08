Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.11.19 22:51

Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", ухвалений Верховною Радою 31 жовтня 2019 року. Закон має на меті забезпечити вирішення важливих соціальних питань та ефективне використання коштів державного бюджету в процесі його виконання у поточному році.

Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, документом передбачене зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн та видаткової частини – на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету на 1,4 млрд грн та дефіциту держбюджету – на 1,1 млрд грн.

Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн – для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн – для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн – для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їхнього настання (резервний фонд); 787 млн грн – на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн – для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн – на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100