Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє рішення буде наддорого коштувати Росії в УСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися", - вважає Клімкін.

Ексглава МЗС подякував за дипломатів, котрі намагаються відстояти позицію України в Міжнародному суді ООН.

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"Всі, хто планував хоронити міжнародне право, можуть зупинитися. Так, рішення не приходять одразу, і це розчарування для тих, хто переживає серцем втрати кожного дня. Але міжнародні закони - це теж справжня сила", - додав Клімкін.

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Нагадуємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.