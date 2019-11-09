Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії, - Богдан про "кінець епохи бідності". ВIДЕО

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім слоганів "Кінець епохи бідності", були ще слогани "Кінець епохи жадібності" і "Кінець епохи брехні". Наші громадяни мають зрозуміти, що епоха це період, це не певна точка. Не можна, помінявши президента і парламент, моментально збільшити пенсії. Це процес", - зазначив глава ОП.

Богдан підкреслив, що влада чесно говорить про проблеми і не намагається заробити на державних коштах. Щоб більше витрачати на громадян, держава має провести реформи та отримувати більше коштів від економіки. Реформи мають привести до зниження вартості позикових коштів за кордоном.

"У січні ми отримували зовнішні кошти під 9,5%, влітку вже під 6,5%. До кінця року з урахуванням проведених реформ ми зможемо спуститися до 4-5%. Якщо ми зможемо отримувати зовнішні запозичення під 2-3%, кредити не будуть так сильно тиснути на бюджет.

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Позичені гроші ми не проїмо, ми не будемо роздавати пенсії. Ми будемо за них будувати економіку. Будуватимемо дороги, школи, заводи, які принесуть додаткові доходи до держбюджету. І вже ці додаткові кошти, які не разові, а постійні, будуть основою для стабільності України, для великих пенсій і зарплат", - пояснив Богдан.

"Ми не хочемо, щоб в Україні не було багатих, ми хочемо, щоб не було бідних. Це наша мета", - додав він.