Окупанти відпустили додому Сеітмуратову після годинного утримання на адмінмежі, - Чубаров

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративну межу, що розділяє окупований Крим із материковою частиною України, була змушена повернутися додому", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулася до Сімферополя.

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Нагадуємо, ввечері 8 листопада окупанти затримали Сеітмуратову на адмінмежі з Кримом.