В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 1, 3 ст. 212 КК України було встановлено, що посадовці місцевої компанії, яка володіє мережею аптек на території Одеси, здійснюють умисне ухилення від сплати податків. Не вказуючи в бухгалтерській та податковій звітності компанії повний обсяг операцій з реалізації лікарських засобів, вони занижували об'єкт оподаткування.

Зокрема, в кожній з аптек зазначеної мережі було встановлено 1 РРО, а також пристрій для друку чеків внутрішнього обліку підприємства, які не є фіскальними чеками. Приблизно один раз за пів години-годину кожним аптечним закладом здійснювалася реалізація лікарських засобів покупцям через РРО і видавався фіскальний чек. Зазначені операції відображалися у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, а їхні результати використовувалися для формування об'єкта оподаткування для сплати податків.

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Однак переважна більшість операцій з реалізації лікарських засобів проводилася через пристрій внутрішнього обліку з видачею покупцям не фіскальних чеків. Водночас зазначені операції в бухгалтерській та податковій звітності підприємства не відображалися і, відповідно, податки компанією не сплачувалися.

Крім того, через зазначену мережу аптек фігуранти здійснювали реалізацію лікарських засобів, ввезених на територію України переважно з РФ поза митним контролем.

На підставі постанов суду проведено обшук у 14 аптеках зазначеної мережі, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання партію лікарських засобів загальною вартістю понад 7 млн ​​грн, зокрема лікарські засоби, ввезені на територію України поза митним контролем, які не пройшли передбачену державою реєстрацію і не мають реєстраційних посвідчень, майже на 997 тис. грн, понад 161 тис. грн неврахованої готівки, оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

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Триває слідство.