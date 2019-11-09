Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли: неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів; біля Лебединського - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Гнутового - із СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 8 обстрілів: біля Оріхового - з озброєння БМП-2, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї; біля Залізного - з великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів; біля Кримського - з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

"За минулу добу, 8 листопада, унаслідок обстрілу поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також від отриманих напередодні поранень у лікувальному закладі помер ще один український воїн", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.



