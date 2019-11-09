За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

На його думку, розмір штрафів (попри значні суми - до 50 тисяч грн) не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом.

"Крім того, процедура оформлення кримінального проступку з документальної точки зору набагато складніша, ніж оформлення адміністративного правопорушення", - звернув він увагу.

Геращенко також роз'яснив, у яких випадках водія можуть посадити до в'язниці: "Перший раз буде або штраф, або адміністративний арешт до 5 діб. Залежить від брутальності порушення правил дорожнього руху. Якщо людина в нетверезому стані зупинилася на знак патрульного, то суд може призначити штраф. Якщо за водієм ще довелося гнатися, перш ніж його зупинити, то може бути арешт".

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У разі повторного порушення пропонується арешт на 10-15 діб.

"Якщо суддя побачить, що особу вдруге за рік чи за два роки спіймали на керуванні транспортом у стані сп'яніння, то ухвалюватиме рішення про її арешт. І неважливо, чи це депутат місцевої ради, чи мільйонер. Будь ласка, посидьте. Бо є багаті люди, які не хочуть викликати собі таксі, а хочуть їздити містом напідпитку. І це часто закінчується жахливими трагедіями", - додав Геращенко.