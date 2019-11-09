Зміни до держбюджету-2019 набули чинності

Про це з посиланням на "112 Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України" слідом за його підписанням главою держави.

Зокрема, документом передбачено зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн і видаткової частини на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів із державного бюджету на 1,4 млрд грн і дефіциту держбюджету на 1,1 млрд грн.

Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн - для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн - для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн - для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх настання (резервний фонд); 787 млн ​​грн - на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн - для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн - на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Крім цього, до спецфонду держбюджету більше не будуть скеровувати частину перевиконання митних платежів, натомість скерують конфісковані гроші корупціонерів.

Кошти зі спецфонду більше не використовуватимуть для органів доходів і зборів, натомість конфісковані активи пустять на облаштування військових комісаріатів та їхнє забезпечення; будівництво дороги через річку Дніпро у Запоріжжі Н-08; розвиток доріг державного значення.

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Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.