ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Конярство України". Фінансовий результат за рік - 29 тис. грн. А мав бути 70 млн грн. Це гроші, які недоотримала держава", - написав він.

Милованов також повідомив подробиці і пояснив, звідки взялася сума потенційного доходу.

"У користуванні підприємства - 56 тис. гектарів землі. Якщо рахувати за мінімумом, то 50 доларів чистого прибутку з гектара. От і буде 70 млн гривень.

Інша статистика, яка свідчить про те, що підприємство доводять (довели) до штучного банкрутства.

Станом на початок 2019-го:

- загальна вартість активів - 371 млн грн;

- чистий дохід від реалізації - 242 млн грн;

- чистий фінансовий результат за 2018 рік - 29 тис. грн;

- дебіторська заборгованість (винні підприємству) - 43 млн грн;

- кредиторська заборгованість (підприємство заборгувало іншим) - 289 млн", - повідомив міністр, додавши, що сьогодні він планує відвідати підприємство, щоб розбиратися з причинами такого поганого фінансового стану.

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