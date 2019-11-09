Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це вона сказала у свідченнях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"На мій погляд, він (Луценко. - Ред.) вважав, що я і наше посольство були надзвичайно ефективними, підтримуючи українців, які хотіли реформ. Українців, які прагнули боротьби з корупцією. А він не хотів цього, це було не в його інтересах", - сказала Йованович, відповідаючи на запитання, чому Луценко хотів домогтися її відставки з посади посла США.

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Також, за словами Йованович, Луценко особисто сердився на неї за те, що "ми недостатньо тісно співпрацювали з ГПУ".

"А він хотів, щоб ми з ними співпрацювали більше щодо різних справ. Він був незадоволений тим, що ми не допомагали їм чи що я не допомагала організовувати йому поїздки в США на зустрічі з членами нашого уряду, хоча, якщо чесно, говорити не було про що, оскільки він не був для нас надійним партнером", - сказала дипломат.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.