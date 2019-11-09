"Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську

Про це він розповів у фейсбуці з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.

Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську:

1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.

2. У соцмережах підпишіться на україномовні сторінки та блогерів.

3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато і читайте українською.

4. Спілкуйтеся українською. Не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.

5. Дивіться україномовні фільми, серіали.

6. Слухайте більше української музики.

7. Почніть писати українською.

8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

9. Вивчайте мову через нові захоплення.

10. Купуйте дітям україномовні книжки. Передайте мову дітям - і вона житиме вічно.

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"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - резюмував Порошенко.



