"Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську

Про це він розповів у фейсбуці з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.
Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську:
1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на україномовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. Не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5. Дивіться україномовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям україномовні книжки. Передайте мову дітям - і вона житиме вічно.
"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - резюмував Порошенко.