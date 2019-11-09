Після розведення сил у Петрівському почнеться розмінування та демонтаж фортифікацій, - штаб ООС

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У штабі пояснили, що процес розведення на ділянці №3 у районі Петрівського триватиме упродовж 3 днів. Після відведення військ на ділянці почнеться процес розмінування.

"Після того, як запустять білі сигнали ракет о 12:00, з обох боків дзеркально почнеться розведення сил і засобів - техніки, озброєння і особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції триватиме три дні", - повідомив спікер.

Крім того, в пресцентрі розповіли, що після розведення розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

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"Після цього за графіком розпочнеться розмінування територій, а потім почнеться демонтаж фортифікаційних споруд і укріплень. На двадцять дев’яту добу після сьогоднішнього дня українська сторона інформує про те, що все проведено, і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів", - додали в пресцентрі ООС.

Сьогодні в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

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