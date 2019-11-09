Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це колишній посол США в Україні Марі Йованович сказала у показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що з плином часу стара система перестала боятися, як це було в 2014 році, і почала знову думати, як просувати свої інтереси. Стало складніше реалізовувати реформи, а інтерес до них знизився. Бо щоразу, коли ви проводите реформу, особливо щодо такого чутливого питання, як корупція, ви, найімовірніше, наступаєте на власні інтереси або інтереси друзів, коли ухвалюєте новий закон або щось ще. Це складно", - зазначила дипломат.

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За її словами, все це призвело до гальмування процесів.