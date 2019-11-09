На Донбасі від початку доби не було обстрілів, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони офіційний представник відомства Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби, станом на 12:00 9 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях порушень режиму припинення вогню з боку противника наразі не фіксувалося, бойових втрат у лавах наший військ немає", - повідомив він.

Водночас 8 листопада було зафіксовано 11 обстрілів, унаслідок яких один український військовий зазнав поранення.

Читайте також: Після розведення сил у Петрівському почнеться розмінування та демонтаж фортифікацій, - штаб ООС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 9 листопада, в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.