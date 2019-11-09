Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це вона сказала в показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"В Україні було багато політично мотивованих справ... Думаю, там згадувався глава НАБУ... Було безліч ситуацій, коли проти нього відкривалися справи, схожі на спробу залякування", - заявила Йованович, відповідаючи на запитання, чи закликала вона або посольство США генпрокурора не переслідувати людей, які підтримували ініціативи щодо боротьби з корупцією.

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Дипломат стверджує, що, крім Ситника і НАБУ, більше ні про кого не йшлося, але були розмови про неприпустимість політично мотивованих справ загалом.

"Я б сказала, що у нас були розмови на цю тему, під час яких ми просто говорили, що будь-яке слідство має вестися за законом і не бути політично мотивованим", - зазначила Йованович.

Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що колишній посол США в Україні Марі Йованович давала йому список "недоторканних" людей.