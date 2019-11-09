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09.11.19 14:56

"Мова має об'єднувати", - Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що мова не має ставати причиною розбрату.

"Мова має об'єднувати", - Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

Про це глава держави написав на своїй сторінці у фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Її намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але вона вистояла, стала сильнішою та ще прекраснішою. Хтось володіє нею віртуозно і філігранно. Хтось її лише опановує, часом помиляється, але щиро любить її всім серцем", - написав Зеленський про мову.

Президент додав, що українська мова "неймовірна" і що це - мова краси, добра та гідності.

"І вона ніколи не має стати причиною розбрату. Українська мова має об'єднувати. Заради одного - світлого майбутнього України та її громадян! З Днем української писемності та мови!" - підсумував Зеленський.

Мова має обєднувати, - Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови 01

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Нагадаємо, раніше глава держави поділився своїми успіхами у вивченні української мови.

"Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся. Практика, більше говорити. Краще з розумними людьми. Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова, і кажу людині, яка поруч зі мною: "Як це?"  - і називаю українське слово. Тобто іноді вже і такі є приклади", - розповів президент.

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