Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

"Був одягнений у світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях нижче коліна - білі горизонтальні смуги), чорні кросівки. Прикмети: чорне коротке волосся, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри", - сказано в повідомленні.

До пошуків зловмисника залучили всі наряди луганських правоохоронців, орієнтування передали в інші регіони.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 КК). Крім того, розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання підозрюваного.

Всіх, у кого є інформація про місце перебування Вадима Байдака, поліція просить звертатися за телефонами: 066-164-51-55, 066-920-84-57 або 102.