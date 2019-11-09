Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

За його словами, це доводять опубліковані в США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора.

"Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені - бо в нас МЗС відсторонено від перемовин, - пан Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий! Було оприлюднено офіційний документ американським Конгресом. Посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками Офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.

Це - свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Бо це проросійська позиція, це те, що говорять пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на переговорах", - зазначив Артур Герасимов.

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