Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

Про це повідомив у фейсбуці дипломат, колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші дипломати в Польщі активно працюють, роблять все, від них залежне - з Ігорем вже зустрічався наш консул. Спасибі, Andrii Deshchytsia!" - написав він.

Лубківський підтвердив, що Мазур був затриманий за запитом Інтерполу і на вимогу прокуратури Російської Федерації за "злочини тероризму", начебто вчинені в Чечні.

"Це не перший випадок затримання у Польщі українських громадян, але ще нікого наші західні сусіди не видали РФ. Треба боротися за Ігоря. І це робота, насамперед, двох міністерств України - закордонних і внутрішніх справ" -, вважає Лубківський.

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"Треба діяти швидко - працювати спільно з польською стороною та Інтерполом - доводячи безпідставність звинувачень агресора!" - підсумував він.

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.