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09.11.19 18:14

Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин.

Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Ця вимога міститься в указі президента №837 /2019,  в якому йдеться про проведення основних реформ. Текст указу опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, Кабмін зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.

"Розробка і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування", - йдеться в тексті указу.

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Також від Кабміну очікуються розробка законопроєктів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.

Крім того, Кабмін повинен передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

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