Справу може бути вирішено, якщо активно включаться Генпрокуратура й український Інтерпол, - нардеп Княжицький про затриманого в Польщі ветерана Мазура

Відповідне звернення до керівництва правоохоронних органів оприлюднив на своїй сторінці народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни", – повідомив Микола Княжицький.

"Поляки за законом не можуть діяти інакше. Поки фактів видачі в Росію не було. Але затриманні перебувають в ув‘язнені від трьох місяців до двох років поки справа з‘ясовується", – наголошує Княжицький.

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"Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включаться наша Генпрокуратура й український Інтерпол, який перебуває у підпорядкуванні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана.

Інтерпол часто намагаються використати у політичних цілях. А ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями", – зазначив народний депутат.