Розведення на нових ділянках взимку не буде, - штаб ООС

Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Донбасу".

"Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто, ми не можемо проводити розмінування (в мороз. - Ред.) - це заборонено протоколом", - сказав Бондар журналістам.

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.