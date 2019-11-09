Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, 3 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.

Впродовж поточної доби поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Нагадаємо, незаконні збройні формування 8 листопада 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення, один помер в госпіталі від поранень.