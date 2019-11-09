РФ вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ громадянина України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

РФ порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

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"РФ звинувачує нашого громадянина у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців. У зв’язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", - зазначив Арсен Аваков.

Він додав, що МВС привернуло увагу і компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення росіянами Статуту та Правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС висловлює сподівання на швидкий, об’єктивний та законний розгляд ними цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю", - зауважив Арсен Аваков.

У МВС нагадують, що раніше РФ зверталася до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення Яценюка А. П. у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ за начебто, цитуємо: "участь в озброєній банді", "навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб" та "замаху на навмисне вбивство двох або більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб".

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Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.