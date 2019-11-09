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09.11.19 19:48

Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни

Міністр закордонних справ України закликав пам'ятати про надії сміливців, які вірили, що на руїнах тоталітаризму може бути створена нова об'єднана Європа.

Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни

Про це Вадим Пристайко написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітання Німеччині й німецькому народу, яким вдалося відновити суспільство і державу після 40 років поділу. Нам також треба пам'ятати великі надії тих відважних людей, які 30 років тому вірили, що нова об'єднана Європа може бути створена на руїнах тоталітарного світу", - зазначив Пристайко.

У Німеччині сьогодні, 9 листопада, відзначають 30-ту річницю падіння Берлінської стіни. Цією подією 9 листопада 1989 року завершилася "холодна війна" між демократичними країнами Заходу і тоталітарними режимами держав Варшавського блоку.

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Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни 01

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