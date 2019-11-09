Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди

Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток", – сказав Дмитро Дубілет.

Він пояснив, що мовиться про додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів. І додав, що наразі цю ідею лише обговорюють.

"Ще не хочу навіть анонсувати, але дійсно ми з Михайлом Федоровим (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. - Ред. канал) та іншими експертами обговорюємо таку можливість. Якщо вдасться – буде круто", – підсумував Дмитро Дубілет.

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