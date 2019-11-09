Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.11.19 20:24

За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС

Штаб Операції Об'єднаних сил оприлюднив дані про втрати російських окупаційних військ на Донбасі за тиждень.

За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС

За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 1 по 8 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС. 19 з них - санітарні, а ще 11 окупантів було ліквідовано.

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від  початку доби 9 листопада - 11 ворожих обстрілів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100