Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Президент Володимир Зеленський видав указ, який зобов'язує Кабмін розробити стандарти новин у ЗМІ. Це не жарт, такий документ виданий. Мені здається, що насамперед президенту треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, набити руку, так би мовити, обкатати технологію. Тому що по-перше, на політику зараз впливають більше не журналісти, а гумористи, а по-друге, треба вчити громадян відрізняти політичні рішення від анекдотів. Інакше над указами почнуть реготати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про проведення основних реформ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837 / 2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.