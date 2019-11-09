Вітаємо всі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння, - глава СММ ОБСЄ Чевік про початок розведення в Петрівському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, Голова Місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

"Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати, — зазначив він. — Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

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