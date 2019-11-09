Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.11.19 23:26

Вітаємо всі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння, - глава СММ ОБСЄ Чевік про початок розведення в Петрівському

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ясар Халіт Чевік вітав факт, що сьогодні розпочато відведення сил і засобів у районі Петрівського.

Вітаємо всі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння, - глава СММ ОБСЄ Чевік про початок розведення в Петрівському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, Голова Місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

"Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати, — зазначив він. — Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главою СММ ОБСЄ в Україні Чевіком розведення сил на Донбасі. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100