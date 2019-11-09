Поліцейський на смерть збив пішохода в Кропивницькому, - ДБР

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, за попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля марки Opel Astra, на одній із вулиць міста Кропивницького скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий від травм помер у лікарні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області. Оперативний супровід – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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Санкція статті: у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.