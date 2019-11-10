Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наявність в указі президента слів про встановлення "вимог і стандартів новин" - це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС.

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"Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти.

Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію.

У країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартами, за неухильним дотриманням яких слідкує професійна спільнота. В України ми як держава маємо створти умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель працюючою і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію,яку вона не повинна регулювати, а створює належні умови для саморегулювання та співрегулювання", - додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837 / 2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.