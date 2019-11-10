У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство цивільної авіації Єгипту.

Повідомляється, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік оливи з гідравлічної системи, унаслідок чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажирів і екіпаж літака евакуювали.

Читайте також: Апеляційний суд скасував заборону компанії SkyUp здійснювати перельоти

Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею і запобігла поширенню вогню на інші частини літака. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів літака не постраждав.