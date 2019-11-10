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10.11.19 08:52

У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

У єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у суботу, 9 листопада, сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.

У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство цивільної авіації Єгипту.

Повідомляється, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік оливи з гідравлічної системи, унаслідок чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажирів і екіпаж літака евакуювали.

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Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею і запобігла поширенню вогню на інші частини літака. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів літака не постраждав.

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