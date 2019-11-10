Військову допомогу Україні розморозив Держдеп США до розпорядження Трампа, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на п'ять обізнаних джерел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

За інформацією видання, держсекретареві Майклу Помпео було направлено таємний меморандум, у якому містилася думка юристів Держдепу, що держава має право витрачати кошти на військову допомогу Україні незалежно від вказівок Трампа, і повідомлялося, що процес надання допомоги почнеться до 7 вересня. Водночас чиновники побоювалися, що це спровокує конфлікт із керівником апарату Білого дому Міком Малвейні, який, згідно з показаннями свідків у рамках розслідування про імпічмент Трампа, ініціював припинення допомоги.

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За словами одного з джерел, нібито радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон незадовго до 9 вересня повідомив Держдепу, що допомогу можна відновити. Проте невідомо, чи робив він це за згодою Трампа, чи без неї. 10 вересня Трамп звільнив Болтона "через розбіжності".

Водночас в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому стверджують, що Болтон нічого такого не робив і не мав на це повноважень.

Трамп заявляв, що розблокував допомогу Україні 11 вересня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.