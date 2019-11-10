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10.11.19 09:39

Стенограму другої розмови Трампа із Зеленським можуть оприлюднити 12 листопада

Білий дім може оприлюднити стенограму ще однієї розмови між президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським 12 листопада.

Стенограму другої розмови Трампа із Зеленським можуть оприлюднити 12 листопада

Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас є ще одна стенограма, яка дуже важлива, - сказав Трамп. - Я надам вам другу стенограму, бо у мене було дві розмови з президентом України".

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Трамп сказав, що другу стенограму, ймовірно, буде оприлюднено у вівторок, 12 листопада.

Hromadske пише, що під "ще однією розмовою", найімовірніше, мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico вважає, що могло йтися і про корупцію в Україні.

Нагадаємо, 8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".

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