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10.11.19 08:39

Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця

9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 14 обстрілів:

- чотири рази неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Невельського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Талаківки - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Березового - з ручних протитанкових гранатометів;
- у районі Пісків - із мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Гнутового - з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;
- біля Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, двічі біля Майорська - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, неподалік Новолуганського і Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу 9 листопада поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

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Від початку поточної доби, 10 листопада, незаконні збройні формування активності не проявляли. Втрат немає.

Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця 01
Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця 02

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