Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 14 обстрілів:

- чотири рази неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Невельського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- тричі біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Талаківки - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- біля Березового - з ручних протитанкових гранатометів;

- у районі Пісків - із мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Гнутового - з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;

- біля Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, двічі біля Майорська - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, неподалік Новолуганського і Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу 9 листопада поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

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Від початку поточної доби, 10 листопада, незаконні збройні формування активності не проявляли. Втрат немає.



