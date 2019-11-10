Поліцейський зі спільником побив та пограбував перехожого в Харкові

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітник одного зі структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побив чоловіка і відкрито заволодів його золотим ланцюжком і сумкою з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався вночі 9 листопада на вулиці Академіка Барабашова. Потерпілий відразу звернувся в поліцію.

За наданими прикметами співробітники Управління патрульної поліції оперативно виявили нападників неподалік від місця злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два ланцюжки.

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Зловмисниками виявилися 23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку потерпілого.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.