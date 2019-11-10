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10.11.19 12:01

Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Орієнтування на ветерана АТО Ігоря Мазура (позивний Тополя) було отримано польським бюро Інтерполу від російських колег незадовго до його затримання на прикордонному пункті Дорогуськ. Цей факт може свідчити про те, що про поїздку Тополі до Польщі росіянам повідомили заздалегідь.

Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура (Тополю) було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу кидається в очі нашим поліцейським і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами. З огляду на механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана є ознаки зловживання Статутом Інтерполу", - зазначив Шевченко.

Водночас він зазначає, що злочини, в яких росіяни звинувачують Тополю, датовано 1994-2000 роками, а циркуляр на його затримання було отримано лише в 2019 році.

"Не відкидаю, що хтось із тих осіб, які могли знати, що Ігоря Тополю запросили чи він збирається у листопаді іхати у Польщу, повідомив про це росіянам, а ті швидко прислали туди саме таке повідомлення про затримання, яке мінімізовувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу", - вважає спікер МВС.

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"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко 01
Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко 02

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