Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура (Тополю) було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу кидається в очі нашим поліцейським і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами. З огляду на механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана є ознаки зловживання Статутом Інтерполу", - зазначив Шевченко.

Водночас він зазначає, що злочини, в яких росіяни звинувачують Тополю, датовано 1994-2000 роками, а циркуляр на його затримання було отримано лише в 2019 році.

"Не відкидаю, що хтось із тих осіб, які могли знати, що Ігоря Тополю запросили чи він збирається у листопаді іхати у Польщу, повідомив про це росіянам, а ті швидко прислали туди саме таке повідомлення про затримання, яке мінімізовувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу", - вважає спікер МВС.

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"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.



