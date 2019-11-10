Україні не варто відмовлятися від Інституту національної пам'яті, - директор Гарвардського українського наукового інституту Плохій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Сергій Плохій - україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту.

"У тих умовах, у яких ми є сьогодні, українцям необхідна державна політика щодо пам’яті, і від Інституту нацпам'яті відмовлятися не потрібно. Має бути політика і має бути інструмент для її реалізації", - запевнив Плохій.

На думку історика, дискусії навколо Інституту нацпам'яті сьогодні зосереджено на самому факті його існування, а не на тому, яким він має бути і чим займатися.

"Фактично, крім вимог звільнити й ліквідувати або не звільняти та не ліквідовувати, дискусії немає. Тобто є дискусія про особу. Я не бачу дискусії про концепт", - пояснив він.

Читайте також: У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

"Я також не бачу оцінки того, чим Інститут нацпам'яті був і що зробив за останні роки. Тобто ми маємо політичний "батл", але відсутня дискусія про те, чим би це мало бути у майбутньому", - додав Плохій.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Наразі на цю посаду претендують 10 осіб.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, назвав питання Інституту національної пам'яті "не першочерговим". Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті буде збережено.