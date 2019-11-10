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10.11.19 13:59

Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу"

З'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка.

Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення підтримали делегати з'їзду партії, який відбувається в неділю в Києві.

"Партія має займатися конкретними речами за трьома напрямками, які я як кандидат на посаду глави партії і хочу запропонувати. Перше - це якісна зміна політики на місцевому рівні, друге - це якісно новий підхід до партійного будівництва, третє - перетворення партії в центр прийняття головних політичних рішень у країні, підготовка нової політичної еліти для України", - заявив Корнієнко на з'їзді перед обранням.

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